Nekdanji vratar nogometne reprezentance Črne gore in beograjskega Partizana Mladen Božović je poskušal storiti samomor, poročajo srbski mediji. Kot trdijo pri Telegrafu, si je streljal v prsi, a so ranjenega 37-letnika še pravočasno odkrili in ga odpeljali v bolnišnico, kjer naj ne bi bil v življenjski nevarnosti.



