Milanski Inter in njegov trener Simone Inzaghi sta se dogovorila za nadaljevanje sodelovanja, ki naj bi po novem trajalo do leta 2024, so danes poročali italijanski mediji. Inzaghi pogodbe s klubom, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Samir Handanović, še ni uradno podpisal, a naj bi šlo le za formalnost, poroča hrvaška agencija Hina.



