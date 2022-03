V Celju začeli odštevati do rokometnega EURA 2022 za članice Celje.info foto: MOC foto: RZS foto: RZS foto: MOC Le še slabih osem mesecev nas loči od začetka Evropskega prvenstva v rokometu za članice, ki ga letos gostijo Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora, med mesti gostitelji pa bo tudi Celje. Evropsko rokometno prvenstvo za članice – Women’s EHF EURO 2022 – bo Celje (dvorana Zlatorog) skupaj z Ljubljano (Arena Stožice) gostilo med 4. in 20. novembrom. V Severn ...

