Marjetka Vovk je svojega moža Raaya vrgla iz hiše TOčnoTO.si Aleš – Raay in Marjetka Vovk sta se poročila leta 2010 in imata dva krasna sinova Vida in Oskarja, ki ju javnosti ne izpostavljata. Njun odnos je harmoničen zabaven in trden. A kljub temu je Marjetka moža vrgla iz hiše. No, če smo čisto natančni, ni vrgla iz hiše izključno njega, ampak cel studio. V […] Marjetka Vovk je svojega moža Raaya vrgla iz hiše was first posted on 9 marca, 2022 at 10:43 dop...

