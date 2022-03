V Ukrajini so ponoči novi ruski letalski napadi znova terjali civilne žrtve. Nedaleč od mesta Žitomir so po navedbah ukrajinskih oblasti umrli trije odrasli in dva otroka, tudi v bližini Sumija je umrl najmanj en civilist. V kraju Malin na širšem območju mesta Žitomir je bomba uničila sedem hiš, pri tem pa so umrli trije odrasli in dva otroka, je sporočila ukrajinska civilna zaščita. Iz Sumija je p ...