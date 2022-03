“Gospod Nemec, to ni konflikt, to je vojna, to je najbrutalnejša vojna, ki mislim, da terja od vseh demokratičnih institucij, da jo tudi najstrožje obsodijo. Jaz te obsodbe z vaše strani nisem slišal. Slišal sem pa, citiram “Ne gre zanemarjati dejstva o vlogi Zahoda v tem konfliktu”. Oprostite, kakšna vloga Zahoda pa je v tem konfliktu? Kar je vloga Zahoda, je, da brani in pomaga Ukrajini obraniti ...