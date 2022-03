Opozicija: 'Obsojamo zlorabo vojne za notranjepolitične namene posameznikov' 24ur.com Na vojno v Ukrajini se odzivajo tudi v Sloveniji. Predstavniki strank LMŠ, SD, Levica in SAB so na novinarski konferenci podajali izjavo na aktualno dogajanje v Ukrajini. Vsi so obsodili rusko agresijo in dejali, da so največje žrtve ljudje. Edina rešitev je mir, cilj politike pa mora biti ta, da se zadeva iz bojišč preseli za mizo. Ob tem so dodali, kar se tiče politične situacije in odziva Slov...

