ZNP: Na RTV SLO pomanjkanje pluralnosti, vodstvo lahko uvaja spremembe RTV Slovenija Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so v odzivu na dogajanje na RTV SLO zapisali, da je bilo vodstvo RTV SLO izvoljeno legitimno in zakonito ter ima vso pravico uvajati potrebne spremembe.

