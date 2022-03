Odbor DZ za izenačitev študentske in upokojenske urne postavke na bruto ravni Lokalec.si Pristojni parlamentarni odbor je danes podprl izenačitev urne postavke za delo upokojencev in študentov, a na bruto ravni. V Levici so se s predlogom novele zakona o urejanju trga dela zavzemali, da bi se postavki izenačili na neto ravni. “Življenje se je za ljudi podražilo v denarnicah, ne v bruto zneskih,” je dejal poslanec Levice Luka Kordiš. “V poslanski skupini Levica predlagamo, da se dvigne ...

