Umrl je Jakob Jež, najstarejši slovenski skladatelj SiOL.net V 94. letu starosti je 8. marca 2022 umrl najstarejši slovenski skladatelj, profesor, predavatelj, urednik, pisec in mislec Jakob Jež, so sporočili z Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Jež je bil širšemu občinstvu znan po zborovskih delih, pri katerih je velikokrat črpal iz ljudskega izročila, sicer pa je segel na skoraj vsa kompozicijska področja, tudi scensko, filmsko, orkestralno in komorno.

