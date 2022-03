Peter Svetina, Mojca Prelesnik, Tomaž Vesel in Robert Šumi: Pritisk politike na nas se nadaljuje! Večer Pritiska se ne le v obliki koordiniranih napadov v nekaterih medijih in na socialnih omrežjih, pač pa tudi neposredno z neprimernimi izjavami ali odzivi nekaterih visokih predstavnikov oblasti na sprejete odločitve oziroma mnenja, so se po skupnem sestanku oglasili predstojniki Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic RS.

