Pri prestrukturiranju premogovnih regij bodo poslej iz Šaleške in Zasavja do vlade pristopili enotno Večer Čeprav so se še lani kazala določena razhajanja ne le med šaleško in zasavsko premogovno regijo, temveč celo med Velenjem in Šoštanjem, so sedaj vsi župani pripravljeni skupaj stopiti do vlade.

