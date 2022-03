Krka do prve zmage v ligi za prvaka Sportal Danes se je z obračunom med Podčetrtkom in Krko začel 2. krog lige Nova KBM za prvaka. Zmage z 90:75 so se veselili Novomeščani, ki so tako prišli do prve zmage v boju za prvaka. V petek bo Ilirija gostila Helios Suns, v ponedeljek pa bo sledil še obračun Cedevite Olimpije in Šenčurja.

