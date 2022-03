Piranski hoteli med zimskimi počitnicami dobro zasedeni RTV Slovenija Hoteli v občini Piran so bili med zimskimi počitnicami dobro zasedeni. Od 19. februarja do 5. marca so turisti ustvarili 32. 000 hotelskih prenočitev, kar je 17 odstotkov več kot med zimskimi počitnicami leta 2020.

