ZDA bodo preučile prednosti in tveganja morebitnega digitalnega dolarja 24ur.com Predsednik ZDA Joe Biden bo vladnim agencijam naročil, naj preučijo vprašanja, ki se porajajo pred uvedbo morebitnega digitalnega dolarja, so sporočili iz Bele hiše. Pomisleki se denimo nanašajo na varstvo potrošnikov in uporabo digitalnega premoženja za nezakonite dejavnosti. V Beli hiši menijo, da bi eksplozivna rast uporabe kriptovalut brez nadzora pomenila tveganje za Američane, stabilnost a...

