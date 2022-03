ACH Volley do zanesljive zmage na derbiju, Maribor si je zagotovil drugo mesto SiOL.net Odbojkarji v prvi slovenski ligi so odigrali predzadnji krog rednega dela. Neporaženi ACH Volley, ki si je že zagotovil prvo mesto po rednem delu, je s 3:0 zmagal pri tretjih Kamničanih. Branilci naslova iz Maribora so s 3:0 premagali zadnje Triglavane in si zagotovili drugo mesto. Z istim rezultatom je Panvita slavila pri Črnučanih, Salonit pa je Krko strl po petih nizih.

