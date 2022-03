Najprej grdo padel na letalnici v Vikersundu, nato se pobral in pokazal mojstrovino Sportal Od četrtka do nedelje bo v smučarskih skokih v središču pozornosti Vikersund, kjer bodo potekali boji za odličja na svetovnem prvenstvu v poletih. V sredo so letalnico preizkusili. Osrednji junak je bil Iver Olaussen, ki je pri prvem poletu grdo padel, pri drugem pa poletel 234,5 metra.

