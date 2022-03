V hokejskem klubu Sij Acroni Jesenice so danes izvedli redni občni zbor, na katerem so obravnavali predvsem zadnji dve sezoni, ki sta bili zaradi koronskih omejitev zelo težki. Dogovorili pa so se tudi, da bodo takoj po koncu sezone izvedli volilni občni zbor, na katerem bodo izbrali novega predsednika in vodstvo kluba za naslednja štiri leta.



