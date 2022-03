To je razlog, zakaj Putin morda ne bo hotel dregniti v Bosno in Hercegovino SiOL.net "Ne vemo, kaj bodo Rusi naredili glede Bosne in Hercegovine. Osebno menim, da je ne bodo izkoristili za še en konflikt, ni pa nič izključeno. Geopolitični položaj je namreč takšen, da je Bosna in Hercegovina že obkrožena z državami Nata. Na jugu je Grčija, tam so še Črna gora, Albanija in tisoč kilometrov dolga meja s Hrvaško," pravi nekdanji visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini (BiH) Valentin Inzko.

