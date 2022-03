Vivin sklad in Tuš drogerije v podporo izobraževanju žensk Zadovoljna.si Z dogodkom Ženske ženskam: Z znanjem do prihodnosti, ki je potekal ob letošnjem dnevu žena, sta Tuš drogerije in Lions Klub Viva naslovila pomen znanja, veščin in usposabljanj žensk za dvig kakovosti njihovega življenja.

