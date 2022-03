Ti bankovci so najpogosteje ponarejeni Cekin.si V Banki Slovenije v sodelovanju s Policijo ugotavljajo, da se nadaljuje trend zniževanja števila ponarejenih bankovcev in kovancev, umaknjenih iz obtoka – to se je samo v zadnjem letu zmanjšalo za 12 odstotkov. Nasprotno pa se je skupna vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine v primerjavi z letom prej zvišala za več kot petino, kar je posledica povečanja števila ponarejenih bankovcev višjih v...

Sorodno Oglasi Omenjeni Banka Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Žan Us

Jan Oblak