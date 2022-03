Učitelj naj bi v garderobi fotografiral učence, ki so se preoblačili Primorske novice Na Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina je učitelj v garderobi fotografiral ali snemal učence. Ko so izvedeli za incident, so se v vodstvu šole odzvali zelo odločno ter obvestili starše in učence. Učitelj športne vzgoje ni več del tamkajšnjega kolektiva. Novogoriški kriminalisti zadevo intenzivno ...

