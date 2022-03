HUD UDAREC! Đoković na seznamu dveh turnirjev v ZDA, zdaj pa razkriva: Potrdili so, da ... Ekipa Potem ko so srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića prireditelji teniškega mastersa v Indian Wellsu uvrstili v žreb, je zdaj igralec sporočil, da ne bo nastopil ne na tem turnirju ne v Miamiju. Vzrok je njegov status necepljenega, zaradi česar ne more potovati v ZDA.



Več na Ekipa24.si

Sorodno









Oglasi