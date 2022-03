Če bova izgubili, greva pa pomivat posodo #video SiOL.net Danes se bosta v kvizu Leta štejejo pomerila Irena Yubuah Tiran in Gašper Rifelj, jutri pa nas že čakata dve novi tekmovalki. Leta bosta ugibali Alenka Godec in Simona Vodopivec. Kviz Leta štejejo lahko spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu.

Oglasi Omenjeni Alenka Godec

Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Jan Oblak

Samir Handanovič