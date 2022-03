FOTO: Ognjeni zublji uničili gospodarsko poslopje Lokalec.si Ob 15.42 je v Kamni gori, občina Slovenske Konjice, zagorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Slovenske Konjice, Žiče in Tepanje so pogasili požar, odstranili tleče seno ter pregledali celoten objekt, ki pa je bil v požaru uničen. Obveščene so bile pristojne službe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

