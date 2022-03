Vzhodna 06/2022 – Kulturna dediščina Lokalec.si V tokratni oddaji Vzhodna smo govorili o kulturi, kulturni dediščini, gradovih in ostalih podobnih vsebinah pri nas. Gostje so bili mariborski poslanec SDS Dejan Kaloh, direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak ter Srečko Štajnbaher, vodja mariborske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na daljavo so se nam oglasili Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo, županja Občine Selnica ob Dravi Vlasta Krmelj ter predsednica Turističnega društva Selnica ob Dravi, Ivanka Frešer. Celotna oddaja na ogled spodaj.

