So se strokovnjaki šova tokrat ušteli? #video SiOL.net V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 20.45, sta si poročne prstane nataknila še Aleksandar in Katja. Potem ko sta si že obljubila večno zvestobo, pa je nevesta o ženinu izvedela nepričakovan podatek.

Sorodno



















































Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Peter Prevc

Jan Oblak