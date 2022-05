SDS ob izteku mandata DZ ocenjuje, da so bili v prvem delu mandata konstruktivna opozicija, v drugi polovici mandata, ko so prevzeli vodenje koalicije in se spopadali z epidemijo covida-19 pa so v danih pogojih in tudi sicer delo opravili odlično. O tem pričajo številni sprejeti zakoni in domala povsem uresničena koalicijska pogodba, menijo v SDS. Izpostavljajo protikoronske pakete Pogoji dela so ...