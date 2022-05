Na vrtovih in okrasnih gredicah se že lahko veselimo rasti svojih rastlin. A da bi bila rast kar najboljša, moramo rastlinam zagotavljati gnojenje oziroma redno dognojevanje, pred in med rastno dobo. Če jim bomo zagotovili dovolj hranil, jim bomo omogočili optimalno rast, sebi pa zdrav in lep pridelek, v katerem bomo lahko uživali dlje časa. Avtor: Mare Koren Foto: Dreamstime, Profimedia