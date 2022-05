Iz Vipave so potegnili kletko z več kot 100 buteljkami dobrodelnega vina Primorske novice V Vipavo pod starim mostom v Renčah so potapljači februarja lani spustili približno 100 buteljk vina lokalnih vinarjev. Danes so jih potegnili na površje in ponudili na licitaciji, zbran denar bodo namenili v dobrodelne namene. V Vipavo pa so spustili novo kletko z buteljkami.

