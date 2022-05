Videl grozljivo prometno nesrečo in želel pomagati, zagledal mrtvo hčer in vnuka Maribor24.si V hudi prometni nesreči v naselju Cerovec pri Šabcu v Srbiji sta na kraju nesreče umrli dve osebi, kasneje je poškodbam podlegel še triletni otrok. Nesreča se je zgodila med trčenjem osebnega vozila, tovornjaka in motornega kolesa. Umrli so mati, otrok in motorist, vsi iz Šabca. Motorista sta med sabo tekmovala in zato divjala Po poročanju srbskih medijev bi naj motorist tekmoval z drugim motorist ...

