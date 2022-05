Porto že 30. prvak Dnevnik Nogometaši Porta so še 30. postali prvaki Portugalske. V odločilnem obračunu so v Lizboni premagali Benfico z 1:0, za novo zvezdico pa bi Portu zadostovala že točka. Dodajmo, da so se v Nemčiji v prvo ligo po eni sezoni v drugoligaški konkurenci...

