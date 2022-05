Evropski proizvajalci so se zavezali k 10-kratnemu povečanju proizvodne zmogljivosti elektrolizatorjev Energetika.NET Evropska komisija in 20 izvršnih direktorjev evropskih podjetij za proizvodnjo elektrolizatorjev so prejšnji teden podpisali skupno izjavo, s katero se je industrija zavezala, da bo do leta 2025 za desetkrat povečala svojo zmogljivost proizvodnje elektrolizatorjev, to je na 17,5 GW letno, so sporočili iz Komisije.

