Morilec iz Dravograda: Soprogo je z udarci in davljenjem ubil vrhunski nogometaš zurnal24.si Pred nekaj tedni so mu izrekli prepoved približevanja, a ga to ni ustavilo. Žena je za posledicami poškodb umrla v bolnišnici.

