"Fantje so pravi športniki in za naslednjih nekaj let me še ni strah" RTV Slovenija Po koncu hokejskega SP-ja v Tivoliju in pričakovanem napredovanju v elito so risi izpolnili še zadnji cilj. Z zmago so zaključili sezono 2021/22. "Dokazali so, kako se stvari streže. Odigrali so tekmo na visoki ravni. Zaključili smo tako, kot se spodobi. "

Oglasi