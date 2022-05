V Izoli bodo danes razstavili ogrlico velikanko Primorske novice Danes se začenja prvi Slovenski teden nakita, ki ga bodo do nedelje gostili različni kraji, in sicer na Primorskem v Izoli, Postojni in Medani v Goriških Brdih, v preostalih slovenskih krajih pa v Ljubljani, Mariboru, na Ptuju, Bledu, Slovenj Gradcu, Kranju, Grosupljem, Vrhniki. Skupno se bo predstavilo 37 oblikovalcev sodobnega nakita. Še posebej zanimivo utegne biti v Izoli.

