Popolnoma nov HONOR Magic4 Lite 5G, ki je zdaj na voljo tudi v Sloveniji, je edinstveno zasnovan pametni telefon z najboljšo tehnologijo v svojem razredu. Ponaša se z dolgotrajno baterijo 4800 mAh[1], podprto s HONOR-jevo zmogljivo rešitvijo za polnjenje 66 W HONOR SuperCharge, ki uporabnikom zagotavlja dovolj energije za ves dan in neprestano povezljivost, ne glede na to, kje so. V današnj ...