Na Kitajskem spopad med zdravstvenimi delavci in prebivalstvom Maribor24.si Na milijone ljudi v Pekingu je moralo danes ostati doma, potem ko so oblasti v nedeljo zaradi naraščajočega števila primerov covida-19 odredile delo od doma in zaprtje vseh nenujnih podjetij. Odredili delo od doma in zaprtje nenujnih podjetij Odločitev prihaja v luči poostrenih omejitev gibanja zaradi novega izbruha epidemije covida-19 na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V najbol ...

