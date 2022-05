Predsednika Kopra zmotila odločitev NZS SiOL.net Kdor misli, da so Koprčani po nepričakovanem spodrsljaju Maribora v Ljubljani (poraz z 1:3 v Ljubljani) poleteli in se je v njihov tabor naselila evforija, saj se jim nasmiha naslov državnega prvaka, se zelo moti. Predsednik Ante Guberac podobno kot nogometaši ali trener Zoran Zeljković stoji trdno na tleh in opozarja: ''Rezultat Maribora nam je tokrat šel na roko, a nikjer ne piše, da ne bi mogli do konca prvenstva kiksati tudi mi.''

