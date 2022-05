javni razpis za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« za leto 2022 Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022. Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2022 do 14:00.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar

Borut Pahor