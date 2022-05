Po dveh letih pavze se je na Slavnik povzpelo več kot 450 tekmovalcev Primorske novice Po dveh letih koronske pavze se je ponovno vrnil največji rekreativni gorsko-kolesarski maraton v Sloveniji MTB Slavnik, ki je privabil več kot 450 tekmovalcev. Tekmovalci so se včeraj pomerili na 9-, 29-, 50- in 80-kilometrskih preizkušnjah. Kralj in kraljica Slavnika sta postala predstavnika Italije Diego Cargnelutti in Lara Kocjancic.

