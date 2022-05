Svet se je v nedeljo spet gibal skupaj, povezan in za dober namen. Wings For Life World Run je združil ljudi, ki so v 165 državah tekli za tiste, ki tega ne morejo. Po štirih letih je uradni tek spet potekal tudi v Sloveniji, povsod pa je bilo mogoče sodelovati tudi samostojno, z mobilno aplikacijo. V sloveniji je skupaj sodelovalo 1.460 ljudi, po celem svetu pa 161.892, veliko tudi na invalidskih vozičkih.



