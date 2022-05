Mojca Mavec nam je ušla v Benetke! TOčnoTO.si Mojca Mavec se z veseljem vrača v že odkrite kraje. TV voditeljica Mojca Mavec se v teh dneh razvaja v Benetkah. Med drugim je obiskala muzej sodobne umetnosti in za nas posnela čudovite video posnetke, ki jih je objavila na svojem instagramu. Objavila je tole lepo fotografijo in zapisala: “Zgodaj zjutraj se Benetke povečajo. Ko […] Mojca Mavec nam je ušla v Benetke! was first posted on 9 maja, 202...

Sorodno



















Oglasi