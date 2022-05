Kadrovanje v SID banki preiskujeta KPK in policija RTV Slovenija Komisija za preprečevanje korupcije vodi predhodni preizkus glede kadrovanja v SID banki in preverja sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri kadrovanju v vodstvo SID banke pa naj bi obstajal tudi sum storitve kaznivega dejanja.

