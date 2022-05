Kako kaj tvoje srce? Radio Ognjišče Srčno popuščanje je bolezen, pri kateri srce ne more prečrpati dovolj krvi, kar poslabšuje kakovost življenja, lahko pa vodi tudi do hudih zapletov ali odpovedi srca. Čeprav ni ozdravljiva, lahko njeno napredovanje upočasnimo z zgodnjo diagnozo, uvedbo najboljše možne terapije in spremembo načina življenja.



Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zoran Janković

Borut Pahor

Igor Zorčič