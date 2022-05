Blok 6 po zaustavitvi ponovno sinhroniziran z omrežjem Energetika.NET Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je bil danes zjutraj ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem Slovenije, po tem, ko so ga 26. aprila 2022 zvečer plansko zaustavili. V času zaustavitve so nemoteno proizvodnjo električne energije za potrebe v Sloveniji in toplote za Šaleško dolino zagotavljali blok 5 in plinski enoti.

