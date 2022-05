(Poslanci v novem sklicu DZ) V vrstah SDS največ poslancev z izkušnjami v poslanskih klopeh; to bo državotvorna in konstruktivna opozicija Politikis Poslanska skupina SDS bo v novem sklicu štela dva poslanca več kot po prejšnjih državnozborskih volitvah. Med 27 novoizvoljenimi poslanci jih ima 20 že izkušnje iz poslanskih klopi. STA objavlja kratke biografije poslancev SDS, izvoljenih na državnozborskih volitvah. Poslanci so navedeni po abecednem vrstnem redu. Anja Bah ŽibertRojena je 27. junija 1973 v Kopru, je […]

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Anja Bah Žibert

SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zoran Janković

Borut Pahor

Igor Zorčič