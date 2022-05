FOTO: Požar v Belinki, več gasilskih enot na delu Lokalec.si Ob 18.19 je zagorelo na Zasavski cesti v Ljubljani v podjetju Belinka. Posredujejo gasilci GB Ljubljana, PGD Podgorica-Šentjakob, Nadgorica, Črnuče, Ježica, Stožice, Tomačevo–Jarše, IGE Belinka-Ljubljana, Sostro in enota za podporo vodenju Mestne občine Ljubljana, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Portal 24ur.com poroča, da je bilo na mestu več gasilskih enot in da so gasilci opozarj ...

