Po mnenju Maje Kocjan, za katero se je po razkriti napaki ob preverjanju rezultatov volitev izkazalo, da ni dobila poslanskega mesta, bi morala DVK s predsednikom in direktorjem na čelu zaradi tovrstne napake odstopiti. “To ni le osem oseb, ampak je tudi osem okrajev, katerih prebivalci so precej časa živeli v prepričanju, da imajo svojega predstavnika,” je za Novo24TV zatrdila Kocjanova in izpost ...