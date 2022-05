Nov poziv za subvencije za sončne elektrarne bo le pod temi pogoji zurnal24.si Sredstva za subvencije, ki jih dodeli Eko sklad za naložbe v samooskrbne sončne elektrarne so zagotovljena, namenjena pa tistim, ki so ujeli zadnji vlak in najkasneje začetek marca oddali popolno vlogo. Vsi ostali bodo morali počakati, če bo kaj ostalo.

Oglasi Omenjeni fotovoltaika

Jernej Vrtovec Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Slavoj Žižek

Luka Dončić